Девин Хэйни победил Василия Ломаченко единогласным решением судей

21 мая в Лас-Вегасе (США) состоялся бой между абсолютным чемпионом в лёгком весе американцем Девином Хэйни и белгород-днестровским боксёром Василием Ломаченко.

По итогам поединка судьи отдали победу Девину Хэйни со счётом: 116-112, 115-113, 115-114.

Спортивное издание XSPORT рассказывает, как происходил этот 12-раундовый поединок.

1 раунд. Хэйни занял центр ринга и с одиночными ударами пошёл вперёд. В основном, американец предпочитал работать по корпусу, поскольку в голову попасть ему чрезвычайно сложно. Украинец намного меньше выбрасывал ударов – его поведение больше напоминало попытку находить нужную дистанцию и раздёргивать соперника. Но в концовке Василий прижал чемпиона к канатам и разразился комбинацией.

2 раунд. Хэйни снова агрессивен в атаке, но больше одного удара он не выбрасывает. Девин за счёт того, что больше выбрасывает руки, выглядит предпочтительнее, но он редко достаёт голову претендента. Чаще терроризирует корпус. У Ломаченко были неплохие моменты в атаке в серидине и конце раунда, но сейчас этого мало.

3 раунд. Пошёл Ломаченко в атаку с ударами и видно, что Девин не привык к такому давлению, поскольку пришлось включить «велосипед». Василий начал чаще зажимать чемпиона у канатов и попадает по нему. В концовке украинец чуть остановился.

4 раунд. Хэйни пошёл в атаку со своим одиночным джебом, но это не стало проблемой для претендента. Василий меньше выбрасывает ударов, чем в предыдущем раунде. При этом Ломаченко постоянно держит оппонента в тонусе. У Девина начали чаще проходить удары через руку в голову.

5 раунд. Ломаченко идёт вперёд и ищет нужную дистанцию, что ему удаётся. До экватора у Василия было несколько хороших атак, а затем он дал поработать сопернику. Отметим, что чемпион несколько раз прибегал к клинчу.

6 раунд. Только пошёл Ломаченко в атаку, как противник его начал клинчевать. Затем Василий вчистую забрал минуту, работая на контратаках. Во второй половине раунда Хэйни снова трижды неплохо попал по украинцу, но в целом провёл этот раунд неубедительно.

7 раунд. Хэйни много работает по корпусу украинца и редко попадает в голову. Если Василий сегодня и проиграет нокаутом, то только из-за накопившихся попаданий по корпусу. В этом раунде Девин лучше работает в защите. Тяжело Ломаченко.

8 раунд. Интересный раунд, где активнее начал работать Хэйни, а затем Ломаченко постепенно перехватил инициативу. По одиночным ударам в голову украинец более точен, но американец раз за разом беспокоит его корпус.

9 раунд. Хэйни занял центр ринга и пошёл атаковать. Но в такой работе он, в основном, мажет и больше пропускает одиночных ударов. После экватора американец всадил мощнейший удар по корпусу и удивляется, как украинец ещё стоит на ногах. Для Василия это был плохой раунд, поскольку он мало атаковал.

10 раунд. На второй минуте у Ломаченко получилась хорошая атака из трёх ударов. Девин в такие моменты либо разрывает дистанцию, либо клинчует. Затем Василий снова меньше атаковал и, в основном, защищался.

11 раунд. Василию удалось хорошо достать соперника на отходе. Затем Ломаченко снова пошёл в атаку и доминировал над соперником. Дэвин пропустил почти всё, что выбрасывал украинец. Чемпиону просто повезло, что «Лома» не нокаутер.

12 раунд. На ринге начались размены ударами – это всегда красиво. Но не долго мы это наблюдали, поскольку прагматизм боксёров оказался сильнее. Василий затем продолжал идти вперёд и искать момент для атаки, а Девин успешно работал по корпусу. Бой завершился.

Спортивные комментаторы отмечают, что судейское решение выглядит достаточно спорным. Такой результат положительно встретила только команда Девина и сам чемпион мира. Василий Ломаченко встретил решение судей с иронической улыбкой на лице, а собравшиеся на арене «MGM Grand» в Лас-Вегасе зрители засвистали победу Хейни.

Отмечается, что на протяжении всего поединка болельщики на арене активно и громко поддерживали Ломаченко. В тот вечер их сердца были на стороне нашего боксёра. Зато можно было услышать лишь редкие крики тех, кто болел за Хэйни.

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