452-й день войны: В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка

Начались 452-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ на 6 утра 21 мая, всего за прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения на этих участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

За прошедшие сутки противник нанёс 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанёс авиационные удары по населённым пунктам Полтавка Запорожской области и Берислав и Киндийка на Херсонщине, совершил артобстрелы более 40 населённых пунктов.

Авиация Сил обороны ВСУ за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Также уничтожены 4 ударных и 7 разведывательных БпЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и ещё 1 важную цель врага.

Как сообщала Одесса News, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населённого пункта Лазурное, засыпав переправу к острову песком, для обустройства на острове военного полигона.

На главном фото боец 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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