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За месяц атак на порты одесского региона уничтожено 270 тысяч тонн зерна

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13 тысяч тонн зерна уничтожено Россией в результате дроновой атаки на порт Измаил ночью 23 августа.

Как сообщает в Facebook Министерство развития громад, территорий иинфраструктуры, повреждения получили сразу несколько частных зерновых терминалов и складов, грузовая инфраструктура. Агропродукция предназначалась для Египта и Румынии.

«Россия системно бьёт по зерновым ёмкостям и складам для остановки агроэкспорта. Только за эту ночь на 15% была снижена экспортная мощность порта Измаил, до этого был порт Рени и 35 тыс. тонн уничтоженного там зерна. Сегодня уже 8-я по счёту атака на портовую инфраструктуру после выхода России из Зерновой инициативы», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тыс. тонн зерна.

«Мир должен понять, что атаки на зерновую инфраструктуру – это атаки на страны Африки и Азии, которым уже не хватает пищи. Это атаки на продовольственные мировые рынки, которые уже отреагировали повышением цены на пшеницу из-за нехватки украинского продовольствия после остановки Зерновой инициативы и атак по портам Дуная», — резюмирует Министерство.

Как сообщала Одесса News, Силами противовоздушной обороны ночью 23 августа над одесским регионом уничтожено 9 дронов типа «Shahed-136/131».

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