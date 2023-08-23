Одесская прокуратура начала расследование очередного военного преступления россиян

Под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) — атаке беспилотниками гражданской инфраструктуры в Одесской области ночью 23 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, ночью 23 августа вооружённые силы России, применяя запрещённые международным правом средства ведения войны, совершили дроновую атаку по Одесщине. В результате атаки повреждения и разрушения получили зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье, в частности, складские помещения и административные здания.

Отмечается, что предварительно обстрелы совершены ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed.

«Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, документирующими очередное военное преступление России», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, Силами противовоздушной обороны ночью 23 августа в небе над Одесской областью уничтожено 9 дронов типа «Shahed-136/131».

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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