2 часа 54 минуты длилась ночная тревога в Одесской области: что происходило

В течение ночи враг совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру. Ударными беспилотниками с восточного побережья Азовского моря россияне ударили по Одесской области.

Как собщают Силы обороны юга Украины, Силами противовоздушной обороны уничтожено 9 дронов типа «Shahed-136/131». Но, к сожалению, есть попадания.

«Враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные продолжают работу», — говорится в сообщении.

По словам председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, пожар охватил общую площадь в 700м2.

Отмечается, что среди гражданского населения пострадавших нет.

«На месте работают все необходимые службы. Правоохранители фиксируют преступления террористов», — написал Кипер.

Как сообщала Одесса News, 16 августа российские дроны попали в два металлических склада ангарного типа Ренийского морского торгового порта, в результате чего загорелись два трактора и шрот.

Фото: Олег Кипер/Telegram

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