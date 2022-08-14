Президент Зеленский сообщил о хороших новостях на юге Украины

Самые ожесточённые бои продолжаются на Донбассе, куда российские оккупанты стянули колоссальные силы. В то же время у ВСУ есть хорошие новости на юге.

Борьба на юге Украины с российскими оккупантами даёт положительные результаты, в то же время на Донбассе ситуация остаётся сложной, — об этом вечером 13 августа в своём очередном традиционном видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений — Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и всё соответствующее направление. Россия отправила туда просто колоссальный объём своих военных ресурсов — артиллерия, техника, люди. Все наши защитники и защитницы там – просто герои», — сказал Зеленский.

Президент заверил, что на Харьковщине «украинская оборона крепкая, и попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются».

В то же время «борьба на юге страны даёт хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем – уменьшаем потенциал оккупантов».

По информации Службы по связям с общественностью воздушного командования «Юг»,13 августа около 13:00 в небе над Одесской областью уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», пытавшийся вести воздушную разведку.

Фото и видео: Офис Президента Украины

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