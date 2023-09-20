Как из Одессы доставить зерно в Кению и ЮАР обсудил Зеленский с президентами этих стран

На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и Президентом Республики Кения Уильямом Руто.

Лидеры обсудили актуальные вопросы взаимодействия между странами, необходимость возобновления функционирования «зернового коридора» в Чёрном море для обеспечения мировой продовольственной безопасности, а также создания зерновых хабов в Африке, — информирует Офис Президента Украины.

«Мы не ждём, мы продолжаем действие Черноморской зерновой инициативы, пробуем альтернативные маршруты. Несколько судов с зерном уже успешно прошли по этим маршрутам, несмотря на непростую ситуацию», – подчеркнул Президент Украины.

Президенты отметили важность стабильного обеспечения африканского региона украинской сельскохозяйственной продукцией.

Одесса News информировала о выступлении Президента Украины Владимира Зеленского 19 сентября с речью на проходящем в Нью-Йорке заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ней он, в частности, отметил, что с началом полномасштабной войны украинские порты на Чёрном и Азовском морях заблокированы Россией, а порты на Дунае остаются мишенью для ракет и беспилотников, что является очевидной попыткой России использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание некоторых, если не всех, захваченных им территорий.

Фото: ОПУ

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