В Одессе будут расширены границы зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (КВС). В составе украинской делегации на сессии присутствовал директор городского Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Иван Липтуга проинформировал, что на протяжении сессии украинская делегация проводила дополнительные консультации с руководством Центра всемирного наследия ЮНЕСКО по расширению границ зоны ЮНЕСКО в Одессе.

Отмечается, что летом этого года во исполнение решения 18-й внеочередной сессии Комитета ЮНЕСКО предложения по новым границам «Исторического центра Одессы» были направлены украинской стороной в Центр всемирного наследия для одобрения. Эти предложения были сформированы с учётом решений научно-методического совета Министерства культуры и информационной политики Украины, который рекомендовал расширить границы объекта ЮНЕСКО в Одессе до улиц Торговой, Кузнечной, Успенской и Лидерсовского бульвара.

Однако эксперты ИКОМОС (Международный совет по охране памятников и исторических мест), на мнение которых полагаются руководящие органы ЮНЕСКО, настаивают на большем расширении границ «Исторического центра Одессы», а именно – до границ Комплексной охранной зоны исторического центра, определённой историко- архитектурным опорным планом 2008 и Генеральным планом Одессы 2015 года. Эта граница проходит по улицам Старопортофранковской, Пантелеймоновской, Леонтовича и Лидерсовскому бульвару.

«Зона основного объекта ЮНЕСКО должна быть расширена до границ комплексной охранной зоны, которая проходит в Одессе по улице Пантелемоновской и Старопортофранковской. Во время наших консультаций с представителями ЮНЕСКО и других консультативных органов ИКОМОС настояло, чтобы эта зона соответствовала комплексной охранной зоне», – отметил Иван Липтуга.

Графические материалы с обозначением новых расширенных границ объекта всемирного наследия «Исторический центр Одессы» будут направлены украинской стороной в Центр всемирного наследия в ближайшее время.

Во время заседания делегация Украины выступила со строгим осуждением преступлений России против культурного наследия Украины и подчеркнула, что единственной причиной внесения упомянутых объектов в Список ЮНЕСКО под угрозой является российская агрессия против Украины. Включение украинских объектов в этот список предоставляет Украине дополнительные юридические аргументы для сбора доказательств агрессии России против культурного наследия Украины, открывает двери для дополнительной технической помощи, чтобы реализовать новые чрезвычайные меры по защите уникального наследия.

Одесса News информировала, что Миссия ЮНЕСКО готовит всеобъемлющий отчёт об ущербе, нанесённом ракетными ударами всемирному наследию в Одессе, для встречи стран-участниц Гаагской конвенции в декабре 2023 года.

Фото и видео: «Одесса»

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