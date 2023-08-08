Миссия ЮНЕСКО готовит всеобъемлющий отчёт об ущербе культурному наследию Одессы

Миссия ЮНЕСКО подготовит всеобъемлющий отчёт об ущербе, нанесённом ракетными ударами всемирному наследию в Одессе, для встречи стран-участниц Гаагской конвенции в декабре 2023 года.

Отчёт может быть использован в качестве доказательства в международных судах, — заявила глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески, пишет Укринформ.

По её словам, миссия, направленная в Одессу, имела целью провести глубокую техническую оценку ущерба, причинённого культурным и религиозным объектам в результате ракетных ударов.

“Результатом этих оценок будет всеобъемлющий отчёт, детализирующий находки, оценки и рекомендации экспертов. Этот отчёт будет служить двум целям: во-первых, он будет представлен на 15-й встрече участников Гаагской конвенции 1954 года, назначенной на 11 декабря”, — сказала она.

Бардески пояснила, что оценка ущерба включает документирование объектов, оценку их целостности, визуальную инспекцию стабильности, определение немедленных мер по защите от дальнейших повреждений.

Кроме того, отчёт будет информировать о состоянии консервации всемирного наследия, которое будет представлено Комитету по всемирному наследию на сессии 2024 года, добавила она.

Комментируя предварительные выводы работы миссии международных экспертов, Бардески отметила, что влияние на исторический центр Одессы сильнее, чем ожидалось. В частности, по её словам, подготовлен перечень из 52 зданий домов, подробно верифицировали пока 10 наиболее повреждённых. Большинство осмотренных верифицированных домов имели более 60% повреждений, среди них — Спасо-Преображенский собор.

Глава Бюро ЮНЕСКО также сообщила, что организация мобилизовала срочное финансирование для первых работ через фонд для чрезвычайных ситуаций, который обеспечивается разными донорами.

“У ЮНЕСКО нет мандата для расследования. Подробное документирование ЮНЕСКО может быть применимо соответствующими органами. Были примеры этого в прошлом, в частности, в случае ущерба наследию в Тимбукту, Мали, в 2013 году. Документация ЮНЕСКО была использована Международным уголовным судом для расследования”, — заявила Бардески.

Как сообщала Одесса News, в ночь с 22 на 23 июля российские войска совершили массированную атаку по территории Одессы и области. Захватчики выпустили 19 ракет разного типа. Удар пришёлся на исторический центр Одессы, внесённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате атаки повреждены 29 памятников архитектуры, в том числе Спасо-Преображенский кафедральный собор.

27 июля во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел разрушения Спасо-Преображенского кафедрального собора.

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