29 памятников архитектуры повреждены российскими террористами за ночь в Одессе

29 памятников архитектуры повреждены российскими террористами во время ракетного обстрела ночью 23 июля.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Среди них постройки XIX-XX столетия:

Дом доходный Наума (начало XX ст., архитектор Панпулов А.С.);

Дом жилой Чижевича (середина XIX в., Арх. Брунс В.Г.);

Дом Порро (Бистра) (XIX в., арх. Мазыров Д.Е.), в котором в 1906-1926 гг. жил и работал поэт Семён Кирсанов;

Ансамбль дворца Бжозовского («Шахского») в составе: дворец, службы, привратная (1851-1852 гг., арх. Гонсиоровский Ф.В.);

Дом Кредитного общества (1881 гг., арх. Льюикс А.Г.);

Дом жилой и флигель Ковалевского (1846 г., конец XIX в. арх. Даллаква К.Й., Шашин А.С.), в котором в 1897-1925 гг. жил физик, профессор Б.Ф. Вериго;

Дом доходный Заблудовского с флигелем (1890 г., 1906 г., арх. Клейн П.У., Бауэр Б.А.);

Особняк Манук-Бея (1845-1846 гг., арх. Даллаква К.И., Шашин А.С.), в котором в 1848 году жил писатель Николай Гоголь;

Дом жилой Масса (1870-1880 гг., арх. Гонсиоровский Ф.В.);

Дом доходный Толстого (1880 г., арх. Гонсиоровский Ф.В.);

Жилой дом в составе комплекса домов Фон-Деши (1908-1909 гг., арх. Прохаска В.И.);

Жилой дом в составе комплекса домов Фон-Деши, в котором жили: в 1920-1940 гг. дирижёр, народный артист Т.И. Гуртовой; хирург, профессор В.Л. Покатило;

Дом доходный Януша (1901 г., арх. Бернардацци О.И.);

Дом доходный Ждановой (1901-1902 гг., арх. Кабиольский В.М., Дюпон Ю.Л.), где жил украинский оперный певец, народный артист УССР Иван Тоцкий;

Доходный дом (Ждановой) (1910 г., арх. В.М.Кабиольский);

Дом доходный Гагарина (конец XIX ст.);

Комплекс особняков (I половина XIX ст.);

Дом, в котором в 1889–1890 гг. жил герой Шипки, генерал Радецкий Ф.Ф. (1850 г., арх. Коллович О.М.);

Дом жилой (конец XIX в., арх. Прокопович Л.Ф.);

Жилые дома (Соломос) (2 корпуса) (начало ХХ ст., арх. В.И. Прохаска);

Пассаж и гостиница «Пассаж» (1898-1899 гг., арх. Л.Л. Влодек; ск. Л. Фишель, С.И. Мильман);

Доходный дом Юрьевича (начало ХХ ст., арх. Ю.Дмитренко);

Дом Рафаловича (гостиница «Центральная») (середина XIX в.);

Здание музыкальной школы им. П.С. Столярского (1938-1939 гг., арх. Троупянский Ф.А.), в котором в 1930-е гг. работал профессор Пётр Столярский;

Дом учёных (Дворец Толстого) (1830-1890 гг., арх. Торичелли Г.И.);

Картинная галерея Толстого (1896-1897 гг., арх. Фельнер Ф., Гельмер Г., Шеврембрандт Г.К., ск. Иорини Л.);

Дом Папудовой (1832-1833 гг., арх. Козлов И.С., Моранди Ф.Й.);

Здание Спасо-Преображенского собора, где похоронены выдающиеся люди Одессы и Южного региона Украины — князь Михаил Воронцов и княгиня Елизавета Воронцова (1880 г.; 2005 г. — перезахоронение);

Дом, в котором жил хормейстер, заслуженный деятель искусств УССР, профессор Константин Пигров.

Россияне намеренно направили свои ракеты на находящийся под защитой ЮНЕСКО исторический центр Одессы — всё, что неутомимым трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами.

Документирование преступлений террористов продолжается, на естах трудятся эксперты.

Как сообщала Одесса News, противник в ночь 23 июля применил против Одессы 19 ракет разных типов. 9 из них были сбиты.

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