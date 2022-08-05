5 августа сразу три зерновоза вышли в море из порта «Черноморск»  

Утром 5 августа сразу три зерновоза из порта «Черноморск» вышли в море.

На борту всех трёх судов около 50 тысяч тонн кукурузы прошлогоднего урожая, — сообщает в Telegram спикер начальника Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук.

«Сегодня утром из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трёх балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию», — говорится в собщении.

Отмечается, что сегодняшним караваном восстановлено судоходство из порта «Черноморск».

Первым в 6:30 из порта Черноморска вышел балкер Rojen. Проводку судна обеспечили два буксира, которые спустя час вывели из порта сухогруз Polarnet. Лидером каравана из двух зерновозов стал буксир портофлота «Капитан Незавитин».

Караван двинулся в сторону Одесского порта, откуда около 7 часов утра вышел балкер Navistar.

Балкеры пройдут по согласованному безопасному коридору к берегу Турции, откуда после досмотра через пролив Босфор выйдут в Средиземное море.

Как сообщала Одесса News, сухогруз Razoni с грузом кукурузы, который первым отправился из Украины, пройдя «зерновым коридором» по Чёрному морю и инспекцию группой представителей Украины, ООН, Турции и РФ из состава Совместного координационного центра, действующего в Стамбуле, осуществляет переход в порт Триполи Ливана.

Фото: Сергей Смоленцев/Думская

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