26 спасателей тушили пожар в центре Одессы, на Базарной, погиб человек

Вечером 4 августа, в 20:04 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в дореволюционном двухэтажном жилом доме по улице Базарной.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит квартира на втором этаже. Спасатели ликвидировали пожар в 21.00 на площади 50 м.кв.

Отмечается, что жители дома были эвакуированы.

Однако при ликвидации пожара обнаружено тело человека. Его данные устанавливаются.

По заявлениям жителей, пожар мог спровоцировать поджог неадекватного соседа.

По информации ГСЧС, пожар тушили 26 спасателей.

Как сообщала Одесса News, 3 августа в одесской больнице умер 4-летний мальчик из Белгород-Днестровского, который получил ожоги 98% тела во время пожара, вспыхнувшего от его неосторожной игры с зажигалкой.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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