В Успенском переулке в Одессе нашли два трупа

Два человеческих тела обнаружили днём 16 августа в центре Одессы, в Успенском переулке.

Как сообщает «Думская», один погибший выпрыгнул из окна новостроя, другого, зарезанного, нашли в комнате, откуда сиганул первый.

Отмечается, что погибшие, вероятно, оба были строителями или ремонтниками.

По предварительной версии следствия, между мужчинами вспыхнула ссора. Один пырнул другого ножом, а когда понял, что сотворил, выпрыгнул из окна.

Как сообщала Одесса News, 15 августа при тушении пожара, возникшего в Малиновском районе Одессы, в доме по улице Сурикова, найдено тело погибшей женщины.

Фото: Одесса News, Думская

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