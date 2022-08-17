В Успенском переулке в Одессе нашли два трупа

Два человеческих тела обнаружили днём 16 августа в центре Одессы, в Успенском переулке.
Как сообщает «Думская», один погибший выпрыгнул из окна новостроя, другого, зарезанного, нашли в комнате, откуда сиганул первый.
Отмечается, что погибшие, вероятно, оба были строителями или ремонтниками.
По предварительной версии следствия, между мужчинами вспыхнула ссора. Один пырнул другого ножом, а когда понял, что сотворил, выпрыгнул из окна.
Как сообщала Одесса News, 15 августа при тушении пожара, возникшего в Малиновском районе Одессы, в доме по улице Сурикова, найдено тело погибшей женщины.
Фото: Одесса News, Думская
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod