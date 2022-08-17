Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев хочет открыть в Одессе офис

Представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине видят необходимость усиления своего присутствия в Одессе как важном транзитном центре Украины.

Об этом сообщает Одесский горсовет на офицальном сайте «Одесса».

Отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев господином Исламом Шалаби – старшим полевым офицером и господином Владимиром Цололо – помощником по защите.

Темой встречи стало обсуждение вопросов сотрудничества в сфере оказания помощи внутренне перемещённым лицам.

«Сегодня в Одессе зарегистрировано более 34 тысяч переселенцев. Всего с 2014 года у нас проживает более 80 тысяч человек. В городе работают 4 гуманитарных центра, где люди получают необходимую помощь от города, волонтёров и международных организаций. Также мы открыли рынок труда, где гости города могут трудоустроиться», – сообщил Геннадий Труханов.

В свою очередь господин Шалаби рассказал о планах открыть офис УВКБ ООН в Одессе: «Мы видим, что Одесса — один из городов, не только является кровом для переселенцев, но и транзитным городом, через который украинцы выезжают и возвращаются из-за границы. Поэтому мы видим необходимость усилить своё присутствие в Украине, именно в Одессе».

Координатор УВКБ ООН по делам беженцев в Украине Ислам Шалаби и советник по защите Владимир Цололо также обсудили с заместителем главы Одесской ОВА Борисом Волошенковым программы сотрудничества по поддержке ВПЛ и оказанию гуманитарной помощи, — сообщает пресс-служба Одесской облвоенадминистрации.

Как информировала Одесса News, 14 августа начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл рабочую встречу с Постоянным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун, которую недавно назначил Генеральный секретарь ООН.

Фото:»Одесса», ООВА/Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.