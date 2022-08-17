В Украине обновили учебную программу: что убрали и что добавили

Министерство образования и науки Украины обновило учебную программу средней школы.

Об этом 16 августа сообщила пресс-служба МОН.

Как говорится в сообщении, обновление – это ответ на вызовы, которые «возникли в связи с полномасштабной вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины».

К примеру, в обновлённых программах предмета «История Украины» предлагается «взгляд на СССР как на правительство имперского типа». Изменения предлагаются также в части новейшей истории, в первую очередь, событий, связанных с вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины. Теперь предусмотрен полный учебный блок о российско-украинской войне, начавшейся в 2014 году. В перечень терминов и понятий добавили «русский мир» и «рашизм».

«В содержании учебной программы предмета «Защита Украины» усилена военно-патриотическая составляющая. Программа дополнена информацией о современной российско-украинской войне и героях этой войны, об опыте ведения боевых действий. Также пересмотрены и дополнены темы разделов по огневой подготовке, медицинской помощи и гражданской обороне», – сообщила пресс-служба.

Кроме того, из школьной программы изъяли произведения российских и белорусских авторов, но добавили произведения зарубежных писателей. Программы по изучению русского языка и литературы убрали из перечня рекомендуемых, отметили в МОН.

Как сообщала Одесса News, в программе зарубежной литературы останутся только те писатели, творчество которых или они сами тесно связаны с Украиной.

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