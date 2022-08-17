17 августа из Одессы и Черноморска вышел восьмой караван судов с агропродукцией

Из портов «Одесса» и «Черноморск» 17 августа вышли ещё четыре судна с агропродукцией.

Об этом сообщает в Тwitter Минобороны Турции, передаёт Укринформ.

«Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом режиме. По состоянию на утро 17 августа из украинских портов «Одесса» и «Черноморск» отправились ещё 4 судна с подсолнечным шротом, подсолнечным маслом и кукурузой», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, седьмой караван из пяти балкеров с украинской кукурузой и пшеницей вышел 16 августа из двух портов Одесской области. Совместный координационный центр проинспектировал четыре судна, которые отправились в направлении украинских портов.

В Стамбуле 22 июля Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

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