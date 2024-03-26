Общие боевые потери противника составили почти 440 тысяч военных

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 26 марта 2024 года ориентировочно составили личного состава 438160 (+770 за последние сутки) человек.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили вражеских танков ‒ 6893 (+6), боевых бронированных машин ‒ 13207 (+24), артиллерийских систем – 10904 (+27), РСЗО – 1019 (+1), средств ПВО ‒ 727 (+1), самолётов – 347, вертолётов – 325, БпЛА оперативно-тактического уровня – 8553 (+14), крылатых ракет ‒ 2014 (+4), корабли/катера ‒ 26, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 14498 (+44), специальной техники ‒ 1789 (+4).

Характерно, что несмотря на сообщения военных и СМИ о поражении больших десантных кораблей ЧФ РФ «Ямал», «Азов» 24 марта и разведывательного корабля «Иван Хурс» 23 марта, количество уничтоженных вражеских кораблей в инфографике Генштаба не увеличилось.

Как информировала Одесса News, по заявлению Президента Украины Владимира Зеленского в феврале 2024 года, Россия на передовой теряет пять военных на каждого убитого украинского военнослужащего.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ

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