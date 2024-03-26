Переправщик «уклонистов» пытался дать взятку одесскому пограничнику

В Одесской области оперативниками отдела внутренней и собственной безопасности по Белгород-Днестровскому пограничному отряду совместно с сотрудниками Национальной полиции задержан 47-летний житель области, который с помощью взятки пограничнику планировал переправить в Молдову 51-летнего земляка.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что злоумышленник пообещал «уклонисту» за 1,5 тыс. долларов обеспечить перевозку в Молдову. Из этих денег задержанный планировал $500 оставить себе, а $1000 потратить для «решения вопроса» с охранниками границы.

«Передать средства решил на заброшенной ферме, но не учёл, что у Государственной пограничной службы Украины нулевая толерантность к коррупции. Пограничник, к которому взяткодатель обратился с предложением незаконной выгоды, доложил об этом своему руководству. В результате неотложных следственных действий фигуранта задержали при передаче средств пограничнику», — говорится в сообщении.

Задержанному организатору схемы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и ч.3 ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и избрана мера пресечения содержания под стражей.

1,5 тыс. долларов изъяты.

На 51-летнего жителя Одесщины составлен протокол по ч.1 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Дело направлено в суд.

Одесса News информировала, что 21 марта житель Авангардовской громады предложил пограничнику взятку в размере 2-х тысяч долларов США, чтобы те дали ему информацию о местонахождении пограннарядов.

Фото и видео: Госпогранслужба

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