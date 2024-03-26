В Китае создали беспилотник, разделяющийся в воздухе на несколько минидронов

Китайские учёные разработали новый тип боевого беспилотника, способного быстро разделяться на шесть отдельных минидронов в воздухе, создавая внезапный тактический удар по противнику.

Разработку и испытание нового типа БпЛА проводили в Нанкинском университете аэронавтики и астронавтики, сообщает Укринформ со ссылкой на гонконгское издание SCMP.

Отмечается, что внешне такой аппарат напоминает квадрокоптер потребительского класса производства китайской DJI, однако, достигнув целевого воздушного пространства, он может мгновенно разделиться на две, три или даже шесть меньших дронов в зависимости от задач в бою.

Исследователи утверждают, что один солдат может нести несколько таких модулей и при необходимости быстро собрать беспилотник с разными функциями и количеством дронов для выполнения отдельной задачи.

Каждый из минидронов имеет только одну лопасть, может зависать и двигаться, как обычный дрон, и иметь свои функции, такие, как управление, разведка, слежка или атака. Они также могут «общаться» друг с другом, координируя свои перемещения для выполнения миссии.

На создание такой формы минидронов учёных вдохновили семена клёна, уникальная крыловидная структура которого и вращение вокруг семян позволяют ему подниматься вверх и перемещаться за счёт ветра на очень большие расстояния.

Разработчики также утверждают, что их БпЛА является прорывом в технологии эффективного разделения летательного аппарата в воздухе, чего пока не удалось достичь ни одной стране мира. Они считают, что их разработка позволит изменить ситуацию на поле боя.

По словам учёных, когда рой беспилотников появляется на экранах радаров противника, его ПВО распределяет ресурсы и средства борьбы с дронами в зависимости от количества последних. Однако, если рой дронов внезапно увеличится в размерах, система ПВО будет дезориентирована и потеряет способность быстро реагировать. Кроме того, это будет иметь мощное психологическое влияние на противника и помешает ему эффективно противодействовать атаке.

Китайские исследователи также рассказали, что, объединив маленькие дроны в один аппарат, им удалось добиться большей скорости полёта, чем если бы они летели поодиночке. Даже после обособления их эффективность полёта оставалась более чем на 40% выше, чем у традиционных беспилотных летательных аппаратов.

Издание отмечает, что с начала российско-украинской войны Китай удвоил усилия по исследованию и производству дронов, стремясь развить технологии и повысить экономическую эффективность, чтобы быть готовыми к будущим конфликтам.

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