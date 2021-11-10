У берегов Гонконга затонул контейнеровоз

В водах Шэньчжэня затонул контейнеровоз SUIFUHANG 628.

Об этом сообщает USM со ссылкой на Fleetmon.

Отмечается, что судно направлялось из Гонконга в Фошань (Гуандун). 8 ноября в машинное отделение контейнеровоза начала поступать вода, что, в конечном итоге, привело к полному затоплению судна.

На борту SUIFUHANG 628 находились семь членов экипажа, всех удалось спасти.

Сообщается также, что во время ЧП с судна в воду упало 70 контейнеров с грузом. Это поставило под угрозу навигацию в районе бедствия. Сейчас продолжается операция по вылову контейнеров.

Кстати. Контейнеровоз SUIFUHANG 628 ходит под флагом Китая. Длина судна составляет 50 метров, а ширина — 15 метров.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года у берегов Румынии в Чёрном море потерпел крушение сухогруз Volgo Balt 179 с 13 членами экипажа – гражданами Украины.

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