В Чёрном море затонуло судно с украинским экипажем, есть погибшие

У берегов Румынии в Чёрном море потерпел крушение сухогруз Volgo Balt 179 с 13 членами экипажа – гражданами Украины.

По крайней мере, два человека погибли, сообщает румынское издание Hotnews.ro, пишет Корреспондент. Net.

Отмечается, что корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынскую Констанцу.

Судно затонуло в результате непогоды – волны в месте крушения достигали четырёх метров.

Экипаж корабля Volgo Balt 179 состоял из 13 граждан Украины – 12 мужчин и одной женщины. Пока спасены 10 человек, они находятся в больнице корабля GSP Falcon и получают необходимую помощь.

Одного члена экипажа пока не нашли, спасательная операция продолжается.

Кстати. Общая грузоподъёмность корабля Volgo Balt 179 составляла 3 500 тонн, длина – 114 метров. Судно было построено в 1973 году.

Как сообщала Одесса News, 17 января 2921 года затонул сухогруз Arvin, который шёл под флагом Палау и перевозил грузы из Поти (Грузия) в Бургас (Болгария). Из-за шторма он изменил курс и пытался укрыться в порту Айдын (Турция). Судно накрыло волной, после чего оно затонуло. На борту судна находилось 12 членов экипажа, среди которых 10 граждан Украины и двое – России. Были найдены тела трёх погибших моряков, один из них – капитан, гражданин РФ. Спасли шесть членов экипажа – пять украинцев и одного россиянина. Трёх моряков не удалось найти. Все они граждане Украины. 20 января спасённые пять граждан Украины с затонувшего сухогруза прилетели в Одессу.

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