Спасённые в Турции украинские моряки прибыли в Одессу

Пятеро граждан Украины, членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего 17 января в Чёрном море, прибыли в Одессу утром 20 января.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя консульского отдела Посольства Украины в Турецкой Республике Андрея Билыка.

«В 04.35 наши граждане, члены экипажа сухогруза Arvin, вылетели из Анкары по маршруту Анкара-Стамбул-Одесса. В 9.00 их самолёт приземлился в Одессе», — сообщил Билык.

По его словам, вчера каждый из спасённых членов экипажа сухогруза Arvin пообщался с представителями Минтранспорта Турции в рамках расследования инцидента.

«У ребят были без протокола взяты показания относительно обстоятельств инцидента. Около 10 вечера эти процедуры были закончены», — сообщил консул.

Имена прилетевших моряков: Геннадий Кравченко, Владислав Затёрка, Александр Перкатый, Виталий Мережко и Виталий Качур.

Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается, она находится в активной фазе.

Как сообщала Одесса News, 17 января в Чёрном море у берегов турецкой провинции Айдын потерпел крушение и утонул сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Artvin Shipping LTD, зарегистрированной в Одессе. Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. На судне были 12 членов экипажа, 10 из них — граждане Украины (Рустам Казимов, Виталий Качур, Геннадий Кравченко, Анатолий Савостин, Сергей Сибилев, Александр Перкатый, Виталий Мережко, Владислав Затерка, Владислав Остапенко, Андрей Мельниченко).

Турецкой береговой охраной спасены 6 моряков — 5 украинцев и 1 россиянин, трое моряков погибли (один из них — капитан, гражданин РФ) и были опознаны. Ищут ещё трёх моряков-граждан Украины.