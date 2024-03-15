Тренер «Черноморца» сбежал из Украины, воспользовавшись сборами в Турции

Тренер по физподготовке одесского «Черноморца» Игорь Касьяненко не вернулся в Украину после сборов в Турции.

Об этом в официальном заявлении сообщила 14 марта в Telegram пресс-служба одесского клуба, обвинив своего бывшего сотрудника в непорядочности.

«Футбольный клуб «Черноморец» информирует спортивное сообщество и болельщиков о событии, которое имело место при возвращении команды домой из Турции. Один из представителей клуба не появился в аэропорту города Анталья, когда команда улетала в аэропорт города Кишинёв. Речь идет о тренере по физподготовке Игоре Касьяненко», – сказано в заявлении.

В «Черноморце» подчеркнули, что тренеру, как и другим членам делегации, был куплен билет на рейс, но в самолёте к моменту отправки Касьяненко не оказалось.

«Руководство ФК «Черноморец» осуждает такой поступок своего бывшего представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была – в ответ столкнулись с непорядочностью человека», – отметили в одесском клубе.

«Черноморец» в подробностях проинформировал Министерство молодёжи и спорта Украины об этом случае, отмечает пресс-служба. Там добавили, что клуб постарается повлиять на дальнейшую карьеру беглеца.

«Руководство ФК «Черноморец» инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Тот, кто обманул клуб, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды, не имеет права оставаться в футболе. Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его таланте к измене», – говорится в сообщении.

Для справки. Касьяненко, уроженец Луганска, присоединился к «Черноморцу» в начале 2022 года, войдя в тренерский штаб Романа Григорчука. В Турцию с командой на сборы он поехал в начале января 2024 года, а после того, как не явился на обратный рейс, отправился в США и осел с семьёй в Майами (Флорида).

Фото: ФК «Черноморец»

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