Патрульные катера из США доставлены в Одесский порт

Сегодня, 23 ноября на борту судна «Ocean Grand» из города Балтимор, штат Мэриленд (США) в Украину прибыли 2 катера типа «Island», получившие названия «Фастов» и «Сумы».

Об этом сообщает корреспондент Одесса News.

«Ocean Grand» подошёл к причалу порта в сопровождении лоцманских буксиров «Патриот» и «Булат». По акватории порта сновал катер Морской охраны.

Отмечается, что прибывшие патрульные катера украинских ВМС ожидает прохождение таможенного контроля в Практической гавани порта, разгрузка, отбуксировка в места базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.

Вскоре на катерах «Фастов» и «Сумы» будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинского экипажа они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Чёрного и Азовского морей.

Кстати. На верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на «Island».

Как сообщала Одесса News, передача катеров проходит в рамках материально-технической помощи Соединённых Штатов Америки Украине, которая продолжается с 2014 года и является вкладом американского общества в укрепление морской безопасности нашей страны. Получение патрульных катеров иностранного производства позволяет украинским ВМС повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств-членов и партнёров НАТО.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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