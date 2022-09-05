В Одессе гостила Глава комитета по вопросам сотрудничества Балтимора и Одессы

В Одессе с визитом находится Карина Мендель — Глава комитета по вопросам сотрудничества Балтимора и Одессы.

В рамках визита госпожа Мендель провела встречу с мэром города Геннадием Трухановым, сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Многие спрашивают, почему в такое сложное время я решила приехать снова. Во-первых, я влюблена в Одессу. Во-вторых, я родилась в Украине, поэтому для меня очень важно организовать помощь своей родной стране», — рассказала Карина Мендель.

Комитет, который возглавляет г-жа Мендель, сотрудничает с организацией World Central Kitchen, обеспечивающей Украину продуктами. Также комитет помогает местным благотворительным фондам и поддерживает украинское сообщество в Балтиморе.

«Хочу поблагодарить жителей Балтимора и его мэра за помощь и поддержку. Уверен, что наши совместные проекты, которые мы с Вами начали до полномасштабной войны, обязательно воплотятся после победы Украины», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News , на заседании сессии Одесского горсовета 29 июня 2022 года депутаты приняли решение «О передаче городам-побратимам Балтимор (США) и Йокогама (Япония), городу-партнёру Клайпеда (Литовская Республика) туристического символа Одессы «Якорь-сердце».

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