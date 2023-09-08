Европа опережает США в оказании Украине помощи

Европа впервые с начала войны существенно обогнала Соединённые Штаты в объёмах обязательств по оказанию помощи Украине. Общие обязательства Европы теперь вдвое больше, чем американские.

К такому выводу пришли эксперты Кильского института мировой экономики, готовящие исследование Ukraine Support Tracker, передает Укринформ.

Основной причиной такой ситуации они считают, прежде всего, введённый ЕС новый «Механизм для Украины». Летом Европейский Союз направил чёткий сигнал, объявив о новом многолетнем пакете поддержки в размере 50 миллиардов евро, который планируется предоставить в период между 2023 и 2027 годами, что удваивает общие обязательства ЕС.

Механизм помощи Украине является частью бюджетных планов ЕС до 2027 года, он демонстрирует постоянное обязательство поддерживать Украину.

В то же время, отдельные европейские страны увеличили свою поддержку с помощью новых многолетних пакетов. Среди таких обязательств, в частности, 4-летний пакет военной поддержки Германии стоимостью 10,5 миллиарда евро (2024–2027 гг.) и «Программа поддержки Нансена» Норвегии стоимостью 6,6 млрд евро в течение 5 лет.

Дания, Великобритания, Швейцария, Швеция, Португалия и Литва также приняли дополнительные многолетние пакеты.

Что касается новых краткосрочных обязательств из Европы, то, в частности, Германия предоставит помощь на сумму 619 миллионов евро, а Великобритания – на сумму 286 миллионов евро.

Tracker проследил в целом обязательства пособия на сумму 156 миллиардов евро, выделенных всеми основными европейскими донорами (ЕС и не члены ЕС) по сравнению с менее чем 70 миллиардами евро США.

«Удивительно, как быстро Европа продвинулась в новую и содержательную многолетнюю программу поддержки Украины. Впервые США сейчас значительно отстают, в том числе потому, что в последние месяцы не было никаких значимых новых обещаний США. Удвоение помощи ЕС является значительным сдвигом по сравнению с первым годом войны, когда США чётко лидировали», – прокомментировал выводы исследования Кристоф Требеш, руководитель группы, готовящей Ukraine Support Tracker, и директор исследовательского центра Кильского института.

Он при этом выразил надежду, что партнеры не будут затягивать с оказанием обещанной помощи, как раньше случалось нередко.

В процентах от национальных ВВП страной, сейчас наиболее поддерживающей Украину, является Норвегия. Её помощь Украине достигает 1,7% ВВП. При этом половина «Программы поддержки Нансена» стоимостью 6,6 млрд евро направлена на военную помощь, другая половина – на финансовую и гуманитарную помощь.

Далее в этом рейтинге идут Литва, Эстония и Латвия, которые остаются на первых позициях поклонников Украины.

Дания занимает сейчас 4-е место, её помощь составляет 1,1% ВВП, в частности, благодаря Датскому национальному украинскому фонду, который выделяет Киеву почти 3 миллиарда евро. Наибольшие части фонда составляет военная помощь, рассчитанная на 2023 и 2024 годы.

Ukraine Support Tracker учёл обещания, сделанные в июне и июле, и, следовательно, охватывает объявления поддержки, сделанные в период с 24 февраля 2022 по 31 июля 2023 года.

Кстати, Ukraine Support Tracker с 24 февраля 2022 г. изучает и количественно определяет военную, финансовую и гуманитарную помощь, обещанную правительствами государств Украины. Исследование включает 41 страну, в том числе страны-члены ЕС, другие члены G7, а также Австралию, Южную Корею, Турцию, Норвегию, Новую Зеландию, Швейцарию, Китай, Тайвань, Индию и Исландию. Команда экспертов не оценивает частные пожертвования или переводы международных организаций, таких, как Красный Крест.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении более $1 млрд на помощь Украине.

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