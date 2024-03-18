Болгария отправила в Украину 30 вагонов с бронетранспортёрами

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев объявил об отправке в Украину 30 вагонов с бронетранспортёрами.

Всего в этой партии 100 единиц техники, — пишет Центр транспортных стратегий со ссылкой на Novinite.

Отмечается, что первая колонна из 30 вагонов отправлена 7 марта.

«Общая стоимость пакета военной помощи превысила 94 тысячи долларов», — говорится в сообщении.

Комментируя задержку в поставке помощи, Тагарев указал на логистическую сложность и отметил, что ускорение отправки было невозможно.

Одесса News информировала, что 4 августа 2023 года болгарские СМИ сообщили, что правительство Болгарии одобрило проект соглашения между министерством внутренних дел страны и Минобороны Украины о безвозмездном предоставлении Киеву бронетехники (около 100 машин). По этому соглашению Болгария также предоставит Украине запчасти и вооружение. Сообщалось, что речь идёт о боевых машинах 60-х и 70-х годов, которые есть у МВД Болгарии и никогда раньше не использовались. 22 ноября соглашение ратифицировало Национальное собрание Болгарии, несмотря на его ветирование президентом страны под предлогом, что «устаревшая техника, предназначенная Киеву, необходима болгарской полиции, пограничникам и спасателям».

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