В США началась подготовка украинских пилотов на F-16

В США стартовала подготовка пилотов из Украины для полётов на американских истребителях F-16.

Об этом заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх сообщила 28 сентября на брифинге, который транслировал Пентагон, пишет издание ГОРДОН.

По её словам, сейчас несколько украинских лётчиков проходят языковые курсы в штате Техас. Количество пилотов, начавших подготовку, не разглашается.

«Продолжительность курсов будет зависеть от квалификации пилотов и уровня их знаний», – сказала представитель Пентагона. После занятий по языку они перейдут к практике на F-16 в штате Аризона.

Она также подтвердила, что возможный шатдаун из-за непринятия бюджета в США может отразиться на обучении.

«Конечно, последствия будут. Если шатдаун затянется, трудно сказать, насколько задержится учёба украинских пилотов», – сказала она.

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны.

Как сообщала Одесса News, США одобрили передачу Украине американских истребителей F-16 от Дании и Нидерландов после завершения обучения украинских пилотов. 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных лётчиков на истребителях F-16. В ОПУ заявили 23 августа, что в воздушной коалиции уже есть 14 стран.

19 августа бывший министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на F-16. В тот же день командующий ВС ВСУ Николай Олещук проинформировал, что украинские лётчики уже поехали на обучение в Великобританию и Швецию. 20 августа во время визита в Данию Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских пилотов, которые учатся на авиабазе Fighter Wing Skrydstrup.

В минобороны Нидерландов заявили, что намерены передать Украине практически все свои 42 самолёта F-16 (несколько истребителей останется в стране для обучения украинских пилотов). О планах передать F-16 Украине сообщили также власти Норвегии.

Резников заявлял, что ожидает появления F-16 на фронте весной 2024 года.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обучение украинских пилотов и инженеров на F-16 продолжается в Дании. Часть наших лётчиков успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к лётной подготовке. Также Украина и Дания договорились начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине. Правительство Дании приняло решение передать Украине 19 самолётов F-16.

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