Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии.

Об этом сообщили в минобороны Британии, пишет издание ГОРДОН.

Для обнаружения российских мин возле своего побережья Украина получит шесть автономных поисковых машин. Три из них предоставят со складов в Великобритании, ещё три будут приобретены у компаний-производителей.

Как отметили в британском ведомстве, такие беспилотники предназначены для использования на мелководных побережьях, они эффективно работают на глубине до 100 м, обнаруживают и идентифицируют мины с помощью набора датчиков. Это позволит ВМС Украины своевременно их уничтожать.

Кроме того, в ближайшие месяцы десятки военнослужащих ВМС Украины научат пользоваться этими беспилотниками. Первая группа украинских военных уже начала трёхнедельное обучение.

«Это жизненно важное оборудование и обучение помогут Украине сделать свои воды безопасными, помогут наладить поток зерна к остальному миру и помогут Вооружённым силам Украины, которые стремятся защитить своё побережье и порты», – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года Министры инфраструктуры Великобритании и Украины подписали Совместный план действий по развитию портовой инфраструктуры.

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