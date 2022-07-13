В Германии обнародован новый полный список предоставленного Украине оружия

Правительство ФРГ обнародовало полный список систем вооружения, техники, другой летальной и нелетальной помощи, переданной Украине.

Соответствующий документ размещён на официальном сайте федерального правительства Германии, сообщает Укринформ.

«В 2022 году Германия увеличила свои фонды для усиления потенциала безопасности до 2 миллиардов евро. Эти дополнительные средства предназначены, прежде всего, для Украины, а также для вкладов Германии в Европейский фонд мира, из которого могут возмещаться расходы государств-членов ЕС на военную поддержку Украины», – отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что Германия предоставила Украине летальную и нелетальную военную помощь. Это включает, в том числе:

• 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами;

• 14,0 тыс. противотанковых мин;

• 500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER;

• 2700 переносных зенитно-ракетных комплексов «СТРЕЛА»;

• 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);

• 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;

• 50 противобункерных ракет;

• 100 пулемётов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;

• 100 тысяч ручных гранат;

• 5,3 тыс. зарядов взрывчатки;

• 100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов;

• 350 тыс. других детонаторов;

• 10500 снарядов калибра 155 мм;

• 10 противодроновых пушек;

• 14 противодроновых датчиков и генераторов помех;

• 100 автоинжекторных устройств;

• 28 000 боевых касок;

• 15 паллет военного обмундирования;

• 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

• 100 палаток;

• 12 генераторов;

• 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;

• 125 биноклей;

• 1200 больничных коек;

• 18 паллет медицинского материала, 60 хирургических светильников;

• защитная одежда, хирургические маски;

• 10000 спальных мешков;

• 600 защитных очков;

• радиочастотная система;

• 3000 полевых телефонов;

• полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);

• 353 пары очков ночного видения;

• 4 электронных средства борьбы с дронами;

• 165 полевых биноклей;

• медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки);

• 38 лазерных дальномеров;

• дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются);

• 10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;

• 500 медицинских сеток;

• 402 000 предварительно расфасованных военных блюд готовых;

• запчасти для МиГ-29;

• 30 защищённых автомобилей.

Кроме того, сообщается о планируемых поставках вооружения, техники и оборудования. Среди них указаны, в том числе бронетранспортёры М113, самоходные зенитные установки GEPARD, контрбатарейные радары COBRA, системы залпового огня MARS, другие системы.

Как сообщала Одесса News, власти Германии не дали разрешения Испании на поставку Украине 40 боевых танков Leopard-2 немецкого производства.

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