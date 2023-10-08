В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Вербицкий, светлая память

13 августа 2023 года в Запорожском направлении во время артиллерийского обстрела погиб житель Плахтиевской громады Белгород-Днестровского района Одесской области Дмитрий Вербицкий.
Ему было 26 лет, — сообщила в Facebook Плахтиевская объединённая территориальная громада.
Дмитрия Вербицкого похоронили 22 августа с воинским почестями на кладбище в родном селе.
Одесса News сообщала, что в августе 2023 года на фронте погиб командир роты из города Черноморск Одесской области Денис Сандуленко.
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Фото: Плахтиевская объединённая тергромада/Facebook
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