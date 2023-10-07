В бою за Украину погиб житель Одесской области Денис Сандуленко, светлая ему память

В августе на фронте погиб командир роты из города Черноморск Одесской области Денис Сандуленко.
Об этом сообщил в Facebook председатель ОО ветеранов и инвалидов АТО «Рапира» Геннадий Дашко.
Денис (псевдо «Лютый») погиб при выполнении боевого задания.
«Лютый – это только позывной… Ты был весёлым и разносторонним, с первых дней хотел на «0». Я черпал уверенность, что с тобой мы отобьём каждый сантиметр «нашей неньки», мы отомстим за тебя, Денис, отдыхай с миром, Брат», – написал о своём побратиме его сослуживец Костя Речник.
Прощание с военным прошло 16 августа в Черноморске.
Одесса News информировала, что 6 августа 2023 года в бою за Украину, её свободу и независимость, во время наступательных действий около населённого пункта Урожайное Донецкой области погиб матрос Александр Церковный родом из села Ройлянка Одесской области.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Геннадий Дашко, Костя Речник/Facebook
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