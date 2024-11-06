Сырский подвёл итоги операции в Курской области: ВСУ оттуда выходят?

За почти три месяца операции Вооружённых сил Украины в Курской области России потери армии страны-агрессора составили 20 842 человека.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 6 ноября написал в Telegram.

Из них убиты 7905, ранены — 12 220. Силы обороны взяли в плен 717 оккупантов.

Сырский назвал также потери РФ в технике: 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 пушек и миномётов, пять реактивных систем залпового огня и более 650 автомобилей разного типа.

Главком отметил, что решение Украины войти в Курскую область стало ответом на стремление россиян возобновить наступление на север Украины и создать там буферную зону.

«Сейчас Россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории. Враг сосредоточил там около 45 тыс. военных и пытается увеличить их количество. Собственных войск РФ на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи», – говорится в его посте.

Командующий ВСУ проинформировал, что около 2 тыс. украинских военнослужащих были отмечены боевыми наградами во время Курской операции.

Итоговый пост Сырского сигнализирует о том, что силы обороны уходят с территории РФ — так на него отреагировала в Telegram внефракционный народный депутат Марьяна Безуглая.

«Сырский сделал подвод к выводу войск из Курщины. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской области было «обменено» россиянам за это время и сколько украинских граждан погибло. Может, Александр Станиславович, Вы лично останетесь там? Свои заберут, а мы хоть вздохнём с облегчением», — написала она.

Александр Сырский 25 октября опроверг заявление Владимира Путина об окружении украинских войск в Курской области, назвав его «откровенной дезинформацией, которая не отражает реальной ситуации. Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага. Несмотря на безумное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике».

Одесса News информировала, что с 6 августа 2024 года ВСУ ведут наступательную операцию на территории Курской области РФ.

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