Зеленский рассказал спикеру Палаты Конгресса США, каково оно, на войне

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в США встретился и обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном укрепление украинско-американского сотрудничества.

Президент подробно рассказал о ситуации на передовой, насущных потребностях украинских воинов и последствиях недавних массированных российских атак на гражданские объекты в Украине, — сообщает официальный сайт Президента Украины.

Глава государства поблагодарил Конгресс и Майка Джонсона за поддержку украинского народа в борьбе против полномасштабной российской агрессии.

В ходе встречи также обсудили дальнейшие общие шаги по укреплению украинско-американского сотрудничества, ожидания от Саммита НАТО и прогресса Украины во внедрении реформ на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Владимир Зеленский отметил, что для экономической устойчивости нашего государства важна дальнейшая бюджетная поддержка со стороны США, и отметил прозрачность использования предоставленной американцами помощи.

Одесса News информировала, что Зеленский с рабочим визитом находится в Соединённых Штатах Америки для участия в мероприятиях 75-го саммита НАТО в Вашингтоне.

Фото: сайт Президента Украины

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