По инициативе Зеленской, в школах появится новый предмет — урок счастья

В украинских школах введут новый курс – «Уроки счастья». Его будут изучать уже с сентября.

Об этом сообщает канал «24».

Первая леди Украины Елена Зеленская отметила, что «уроки счастья» – это в украинской адаптации американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Он заработает в школах для учеников в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?».

Зеленская рассказала, что курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь.

В частности, в нём речь пойдёт о:

умении строить отношения с людьми (счастье и устойчивость неразрывно с этим связаны);

творчестве и умении быть творцом своей жизни;

«человековедении» – о понимании того, что значит быть человеком;

умении любить, сочувствовать, жить достойно и быть свободным;

мудрости и о том, как расти в ней, умении осмысливать жизнь и опыт;

ценностях и о том, как важно знать смыслы жизни;

эмоциональной компетентности – важности эмпатии, эмоционального интеллекта, чтобы понимать эмоциональные потребности и чувства, как собственные, так и своего окружения;

ментальном здоровье, понимании того, как заботиться о нём.

«Живём во времена, когда подобные навыки не менее важны, чем знания математики или биологии. Особенно навыки заботы о ментальном здоровье, – считает Зеленская.

Украинские специалисты адаптируют курс к нашим реалиям, — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что Финляндия шестой год признана страной с самым счастливым населением.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy