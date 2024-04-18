В Одессе после капремонта открыта гимназия № 47

В Одессе после капитального ремонта открыта гимназия №47.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в учебном заведении полностью обновлена крыша, устроены укрытия, утеплённые фасады, восстановлены стены, архитектурные элементы и устроен пандус. Также проведены работы по благоустройству территории.

По случаю открытия в гимназии организована акция #КавазОсвітою.

«Что такое чашечка кофе? Ответ на это знают наши педагоги! Кофе с образованием — это более трёх миллионов гривен, направленных на антидроновые устройства, аппараты фиксации конечностей, печки-буржуйки, резиновые и моторные лодки. Это действительно народная акция, ведь в ней участвует вся Одесса! Яркие наклейки и ароматную выпечку можно увидеть не только в школах и садах, но и в городских офисах, кафе и даже на легендарном «Привозе», — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич отметила, что собранные средства пойдут на нужды ВСУ.

Одесса News информировала, как руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства при капитальном ремонте с внедрением энергосберегающих технологий здания детского сада по ул. Балковской в Пересыпском районе Одессы.

Фото и видео: «Одесса»

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