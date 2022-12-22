Мэр Одессы осмотрел технику из Регенсбурга, подаренную коммунальным службам города

Коммунальные службы Одессы получили технику из немецкого города-побратима Регенсбурга.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что уже более 30 лет продолжаются побратимские отношения Одессы с Регенсбургом.

«Наши немецкие друзья всегда были рядом: и в мирное время, и сейчас, когда Украина борется с российскими оккупантами. С начала боевых действий Регенсбург предоставил временное убежище одесским многодетным семьям и гуманитарную помощь Одессе: продукты, медикаменты, медицинское оборудование и другое», — говорится в сообщении.

«Сейчас мы получили мусоровоз, вышку-кран и два внедорожника. Сегодня мы передаём их нашим коммунальщикам. Я искренне благодарю жителей Регенсбурга и лично мэра города госпожу Гертруду Мальц-Шварцфишер. Эта поддержка, как всегда, очень своевременна и важна для нашего города», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Фото и видео: «Одесса»

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