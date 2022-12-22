Дела фронтовые: за прошедший боевой день авиация ВСУ нанесла 14 ударов по врагу

В 301-й день российского широкомасштабного вторжения в Украину авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Как сообщает в Facebook Генштаб ВСУ, наши защитники за прошедший боевой день сбили вражеский беспилотник типа «Форпост» и ещё два — типа «Ланцет-3».

Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.

Также стало известно о подтверждении огневого поражения 17 декабря скопления личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области. «Там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, 4 из которых – офицеры. Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами. Информация о раненых уточняется», — говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что, продолжая агрессию, за прошедшие сутки противник нанёс 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области.

Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня. За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в ряде населённых пунктов Луганской и Донецкой областей.

На Северском направлении противник обстрелял из реактивных систем залпового огня село Заруцкое на Сумщине.

На Слобожанском, Лиманском и Купянском направлениях танковым и артиллерийским обстрелам подвергся ряд городов и сёл Харьковской и Луганской областей.

На Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из вражеской реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подверглись Красногригорьевка Днепропетровской области и город Херсон.

Как сообщала Одесса News, 20 декабря Президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Донецкой области, где встретился с украинскими военными, которые обороняют город Бахмут.

На главном фото пехотинец 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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