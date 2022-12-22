В Одессе арестовали чиновников областного бюро судмедэкспертизы: за что брали взятки

Полицейские разоблачили должностных лиц Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы во взяточничестве.

Об этом сообщает 22 декабря Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Как установили оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления, три должностных лица бюро, которым уже сообщено о подозрении, наладили коррупционный механизм беспрепятственного пользования помещениями, находящимися на балансе бюро, в коммерческих целях.

Так, требовали «вознаграждение» с предпринимателей в размере 140 тысяч гривен ежемесячно. За указанную сумму обещали не препятствовать им в осуществлении деятельности, связанной с предоставлением ритуальных услуг.

«Средства получали по следующей схеме: 25 000 гривен еженедельно – организатору сделки, ещё 5000 – двум «помощникам». В ходе следствия полицейские задокументировали получение фигурантами неправомерной выгоды на общую сумму 105 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Чтобы получить доказательства причастности к противоправной деятельности, в служебных помещениях бюро и местах проживания фигурантов были проведены санкционированные обыски.

Отмечается, что трём должностным лицам руководящего звена Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры наказания и отстранении от исполнения служебных обязанностей.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Офис Генерального прокурора.

Как сообщала Одесса News, в Одессе собираются судить экс-правоохранителя и его подельников за похищение у одессита 200 тысяч долларов США.

Фото и видео: ГУ НПУ в Одесской области

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