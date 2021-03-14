Одесский полицейский погиб в ДТП

В Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции, находившийся вне службы.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

«Вследствие столкновения автомобиля Subaru с грузовиком MAN погиб 43-летний водитель легковушки — сотрудик полиции, находившийся вне службы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что автокатастрофа произошла на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг.

Правоохранители установили, что автомобиль Subaru двигался со стороны Доброслава в направлении Одессы и на неосвещённом участке дороги столкнулся с полуприцепом грузовика, стоявшего в крайней правой полосе.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются, о нём проинформировано Государственное бюро расследований.

Решается вопрос о правовой квалификации случившегося.

Как сообщает Одесса News, в Одесской области патрульному полицейскому сообщили о подозрении в совершении ДТП, в котором вечером 5 марта погиб правоохранитель из Винницкой области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.