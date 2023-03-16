В одесском парке мужчина продал боевую гранату за тысячу гривен

Полицейские задержали одессита, когда тот за тысячу гривен продал гранату с запалом в Дюковском парке.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

«Оперативники отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 задержали правонарушителя, когда он за тысячу гривен продал гранату с запалом», — говорится в сообщении.

Специалисты-взрывотехники изъяли с места происшествия корпус ручной осколочной гранаты «Ф-1» и запал типа «УЗРГМ», которые, по предварительным выводам, относятся к категории боевых припасов.

Опасный предмет в установленном порядке был отправлен на исследование.

В полиции отметили, что мужчина ранее уже отбывал наказание за совершение имущественных преступлений. В настоящее время ему сообщили о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте боевого припаса без соответствующего разрешения. Это правонарушение карается лишением свободы на срок от трёх до семи лет.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года к 5 годам лишения свободы приговорена жительница Одессы, продававшая в интернете несуществующее военное снаряжение для украинских защитников.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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