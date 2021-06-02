Мэр безмолвствует: в Одессе застройщик нагло разрушает старинную типографию Фесенко

Вопреки предписанию Министерства культуры и информационной политики (МКИП) компания «Одесса-сити» начала снос старинных зданий «Типографии Фесенко» и «Ришельевского театра» в центре города, на месте которых планируется возвести жилой дом с паркингом.

Об этом в Facebook сообщают одесситы — участники группы «Спасите типографию Фесенко», ставшие свидетелями разборки крыши дома. на Ришельевской, 47.

«Второй день разрушения типографии и театра. Сегодня утром (1 июня — ред.) разборку здания театра решили начать с опасного участка крыши, со стороны дома Нолле. Работы ведутся перфораторами, сбивается лепка с фасада. Строители нарушают все возможные нормы техники безопасности. Несколько раз на территорию заезжала тяжёлая техника», — информируют одесситы.

Наш корреспондент побывал 2 июня на Ришельевской, 47.

Опасения защитников старины оправданны, передаёт фотокор.

Увидевшие фотокамеру охранники быстро закрыли ворота.

Застройщик действительно подвергает опасности жизни и имущество местных жителей, проводя совершенно незаконные работы. Ведь Дом Нолле и театр «Ришелье» являются частями одного комплекса. Они связаны коммуникациями и у них общая стена. Любые работы в театре, не говоря уже о демонтаже, угрожают и дому Нолле.

«Люди боятся сноса и скептически относятся к заверениям застройщика», — говорят жильцы этих домов.

Новое в историческом центре должно появляться лишь при прохождении всех согласовательных процедур и с обязательным проведением архитектурного конкурса, — таково требование одесских защитников старины.

Они также обещают устроить пикет под зданием ГУ Нацполиции, которая не реагирует на происходящее.

Как сообщала Одесса News, 30 мая на улице Ришельевской, 47 состоялась очередная акция протеста против попыток застройщика разрушить исторические здания и возвести на их месте жилой дом с паркингом вопреки предписанию Министерства культуры и информационной политики.

В марте МКИП издало предписание о прекращении строительства в центре Одессы жилого комплекса на месте исторических «Типографии Фесенко» и «Ришельевского театра», поскольку у застройщиков нет «согласованной должным образом научно-проектной документации, а также разрешения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия, на проведение там земляных работ».

Однако судья Одесского окружного админсуда удовлетворила ходатайство о приостановлении действия предписания МКИП.

26 мая Министерство культуры и информационной политики направило апелляцию на это решение админсуда.

Фото: Одесса News/Александр Александров, Facebook

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