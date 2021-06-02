Жители Украины в этом году чаще всего отдыхали в Одесской области

Украинцы с начала 2021 года чаще всего проводили отдых в Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные исследования рынка туристической отрасли «Электоральные настроения. Еженедельный отчет», представленного Государственным агентством развития туризма Украины.

Так, согласно результатам исследования, 13,8% опрошенных с начала 2021 года отдыхали в Одесской области.

Кроме того, 8% граждан Украины путешествовали по Львовской области, 7,7% – Киевской, 7,4% – Ивано-Франковской, 7,2% – Закарпатской, 6,6% – Запорожской.

Наименее популярными для отпуска стали Кировоградская – 0,8% опрошенных, Тернопольская – 1,1%, Ривненская – 1,1%, Сумская области – 1,3%.

Исследование рынка туристической отрасли «Электоральные настроения. Еженедельный отчёт» проведено компанией «Оперативная социология» на протяжении 13-19 мая 2021 года. В общей сложности опрошены 2 104 человека.

Как сообщала Одесса News, с 1 июня по всей территории Одесской области начато усиленное патрулирование полицией и нацгвардией мест отдыха жителей и гостей.

Фото: Одесса News/Александр Александров, Facebook/Госагентство развития туризма

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