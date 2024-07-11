В Одессе и области открыли ещё несколько пляжей для отдыхающих

Зона для оздоровления и купания в Одессе и области постепенно дополняется.

По информации Одесской облгосадминистрации, ещё пять пляжных участков в Одессе официально открыты для отдыхающих: Итака, Ибица, Зебра, Паблик и Гранд Петин.

Отмечается, что список будет дополняться по мере прохождения проверок.

Также сообщается, что первая зона для пляжного оздоровления теперь открыта и на юге Одесской области, в частности, в Измаильском районе, в посёлке Приморское (Вилковского городского совета) обустроен безопасный пляжный участок для купания. Ранее для туристов также открыта «украинская Венеция» — Вилково.

Одесса News информировала об открытии с 1 июля в Одессе четырёх зон для отдыхающих: инклюзивный пляж (рядом с «Калетоном»), пляж True Man Sun of a Beach (Аркадия) и два пляжа Red Line (Аркадия).

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