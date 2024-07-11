В Одессе «Деревья умирают стоя»

13 июля интересная постановка «Деревья умирают стоя» в Одесском областном академическом драматическом театре. Увлекательный сюжет, который будет постоянно держать в напряжении. Спектакль по пьесе легендарного Алехандро Касона. Классическая постановка, обязательная для пересмотра каждому.

Стакан с ядом и спасительная записка, букет роз и слово «завтра», таинственная контора и интригующая встреча, опасная телеграмма и морская катастрофа, многолетняя разлука и долгожданное возвращение, родной дом и любящая бабушка, респектабельный архитектор и сбежавший преступник, жестокая правда.

Всё это – в сюжете пьесы «Деревья умирают стоя», одно из самых резонансных, увлекательных и трогательных произведений испанской драматургии ХХ века.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь. Детям бесплатно до 3 лет без предоставления отдельного места.

Приходите к 18 часам.

Адрес: ул. Греческая, 48.

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