5 декабря Макс Барских будет завоёвывать сердца одесситов в «Садах Победы»

Макс Барских – самое яркое явление на современной поп-сцене. Он задаёт музыкальные тенденции, стиль и является ролевой моделью для музыкантов со всего СНГ и стран Балтии.

Его шоу – это незабываемые суперхиты, ставшие саундтреками к миллионам судеб и фантастические режиссёрские решения продюсера и постановщика Алана Бадоева.

Долгожданный концерт на одной из самых красивых площадок Одессы будет особенным и обязательно запомнится! Атмосферный вечер в компании красивых людей наполнит ваши сердца любовью, а тело скажет — «хочу танцевать»!



Музыкант приготовил для своих слушателей грандиозный подарок. Именно в концерт-холле «Сады Победы» зрители смогут услышать концертную версию нового сингла главного хитмейкера СНГ «Lonely», которому уже сейчас пророчат статус платинового!

Макс Барских – обладатель престижных международных наград в области популярной музыки и культуры, среди которых: MTV EMA, M1 Music Awards, «GQ Человек года» и многих других. В 2018 году американский Forbes назвал Барских музыкальным послом Украины в мире.



В 2020 году Барских был награждён уникальной наградой TOPHIT MUSIC AWARDS. Согласно медиа статистике лид-сингл будущего альбома певца «1990» – «Лей, не жалей» – 16 недель подряд удерживал первое место чарта TopHit Global Radio Chart, что является абсолютным рекордом среди музыкантов и исполнителей по всему миру, и самой ротируемой песней на всех языках в период 2008 по 2020 годы.

Цена билетов от 700 до 3 900 грн. Их можно купить здесь.

Начало в 21:00.