Любимые сказочные герои приглашают в Одесскую оперу

Старинная волшебная сказка братьев Гримм «Белоснежка» особенно ярко и изысканно зазвучит в хореографии балетмейстеров-постановщиков Одесского театра оперы и балета Гарри Севояна и Янины Киселёвой.

Живая, выразительная, жизнеутверждающая музыка в гармоничном сочетании с утончённым и одновременно понятным хореографическим текстом превращают балет в феерическое, увлекательное действо.

Спектакль становится повествованием о дружбе и всепобеждающей силе добра, рассказанной языком танца.

Премьерный просмотр спектакля 6 ноября в 16.00.

Балет в двух действиях.

Билеты стоимостью от 100 до 400 гривен можно купить здесь.

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