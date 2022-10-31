31 октября 12 судов с зерном покинули порты Большой Одессы, несмотря на блокаду России

Несмотря на выход России из Черноморской зерновой инициативы, 12 судов с зерном сегодня, 31 октября, покинули украинские порты.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Тwitter.

«Сегодня 12 судов покинули украинские порты. Делегации ООН и Турции предоставляют 10 инспекционных групп для проверки 40 судов для выполнения Черноморской зерновой инициативы. Этот план проверки принят украинской делегацией, и об этом проинформировали делегацию России», — отметил Кубраков.

Он также сообщил, что среди судов, покинувших украинские порты 31 октября, есть корабль Ikaria Angel, зафрахтованный по Всемирной продовольственной программе ООН, с 40 тысячами тонн зерна на борту, которые предназначены для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода.

Кубраков добавил, что в обратную сторону в рамках Черноморской зерновой инициативы пропущено четыре судна, которые прошли инспекцию в Стамбуле.

«Проход в украинские порты для загрузки разрешен четырём суднам, которые накануне уже прошли проверку в Босфоре. В состав инспекционной группы вошли представители ООН, Турции, Украины и России», – уточнил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражает решительную поддержку продлению Черноморской зерновой инициативы, срок которой истекает 22 ноября. Об этом в пятницу заявил спикер Генсека Стефан Дюжаррик, сообщает Укринформ.

«Мы подчёркиваем настоятельную необходимость делать это для содействия продовольственной безопасности во всём мире и смягчения страданий, которые глобальный кризис стоимости жизни наносит миллиардам людей», – говорится в заявлении.

Он напомнил, что экспорт зерновых и других пищевых продуктов в рамках Черноморской зерновой инициативы превысил 9 млн. тонн. За её реализацией, согласно многостороннему соглашению, следит Совместный координационный центр, в состав которого входят представители Украины, Турции и ООН, а также РФ, отметил он.

Как сообщала Одесса News, 29 октября Российская Федерация заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы, обосновав своё решение атакой на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, в которой она обвинила Украину и Великобританию.

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