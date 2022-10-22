Штурмовой самолёт, 17 военных, «Град», танк, миномёт — потери врага на юге страны за сутки

В течение прошедшего боевого дня Силами обороны Украины 10 раз была применена авиация и выполнено 220 огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями.

Об этом сообщает в сегодняшней военной ночной сводке за сутки Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении существенных изменений не претерпела: остаётся стабильно сложной, но контролируемой. Противник ведёт оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. По позициям наших войск, прилегающих к линии фронта громадам и тыловым районам, враг продолжает применять всё имеющееся вооружение, использует авиацию и дроны-камикадзе, а также дроны-разведчики», — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 21.10.2022

Так, по недавно освобождённым населённым пунктам Бериславского района на правом берегу Днепра враг применил дрон-камикадзе типа «SHAHED-136» по Шевченковке и нанёс ракетный удар зенитно-ракетной системой С-300 по Нововоскресенскому. Без человеческих жертв, — говорится в сводке.

«Новую Каменку и Трифоновку враг атаковал вертолётами трижды, ещё 5 вертолётных ударов нанёс по позициям наших войск, дважды задействовал штурмовую авиацию. Но один из штурмовиков поражён нашим зенитным ракетным подразделением. Также зенитчики сбили вражеский беспилотник-разведчик типа «Орлан-10», — сказал представитель ОК «Юг» полковник Владислав Назаров.

Отмечается, что нашей авиацией отработаны 10 ударов по скоплению техники противника и опорным пунктам в Бериславском и Баштанском районах, а в Каховском — по позициям систем вражеской противовоздушной обороны.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 220 огневых задач.

Обеспечены потери врага в количестве 17 военных, реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены один танк, миномёт, 3 единицы автобронетехники и 3 склада боеприпасов в Бериславском районе. Повреждены ещё 6 бронированных автомобилей и 2 миномёта, — подсчитали военные.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 22 октября 2022 года корабельная группировка вражеского флота в Чёрном море увеличилась до 10 единиц.

На главном фото боец 92-й отдельной механизированной бригады им.Кошевого атамана Ивана Сирко.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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