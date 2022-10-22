Корабельная группировка вражеского флота в Чёрном море увеличилась до 10 единиц.

При этом в его составе 3 надводных ракетоносителя, снаряжённые двадцатью четырьмя ракетами «Калибр», — сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ сегодня ночью.

«Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными», — предупреждает ОК «Юг».

По информации в Facebook ВМС ВСУ, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 кораблей и катеров; в Средиземном море – 11 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр».

Отмечается, что за прошедшие сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю – 28 судов, из них 11 судов двигалось с пролива Босфор; к Чёрному морю – 17 судов, из них 5 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.

«РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря», — подчёркивают в ВМС ВСУ.

Как сообщала Одесса News, с начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили 16 кораблей/катеров.

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